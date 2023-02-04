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Детский сад «Туяна», который стал промерзать, капитально отремонтирую в поселке Усть-Ордынский

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что детский сад «Туяна», который стал промерзать и в помещениях которого стало холодно,  в поселке Усть-Ордынский капитально отремонтируют.

«Детский сад «Туяна» пока только готовится к капитальному ремонту. Здание было построено в 1983 году. В 2009 году здесь отремонтировали систему отопления, но в помещениях стало холодно, есть промерзания. Во всем здании требуется замена полов, системы электроснабжения, канализации и водоотведения. Проектно-сметная документация уже выполнена, объект в программу по капремонту включен», – сообщил губернатор.

В конце февраля планируется заключить контракт с подрядной организацией. На время ремонта детей распределят в детские сады «Сказка» и «Солнышко».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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