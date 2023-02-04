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МЧС назвало причину пожара в павильоне с кафе на рынке в Братске

ГУ МЧС России по Иркутской области рассказало, почему сгорел павильон с кафе на рынке в городе Братске.

«Дознаватели МЧС России провели осмотр места пожара, опросили работников кафе и пришли к выводу, что возгорание началось в месте, где была установлена электрическая плита с вытяжкой. С места пожара изъята часть электропроводки с наибольшими повреждениями. Предварительная причина пожара – короткое замыкание проводки», – рассказали в ведомстве.

Напомним, возгорание в павильоне на территории центрального рынка в Братске началось сегодня днем около 12:30. В результате пожара повреждены стены и кровля павильона.

Фото ГУ МЧС России по Иркутской области


/ Сибирское Информационное Агентство /
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