Частный склад с ритуальной атрибутикой сгорел в Иркутске на площади 180 квадратов

Пожар случился сегодня утром в микрорайоне Ново-Ленино в Иркутске – загорелся склад на частной территории, площадь возгорания составила 180 квадратных метров, в здании хранили ритуальную атрибутику, сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Фото ГУ МЧС России по Иркутской области

Сообщение о пожаре в частном деревянном доме на улице Севастопольской поступило около 08:00. На момент прибытия первых подразделений горели хозяйственные постройки, вплотную пристроенные к жилому дому. Огонь стремительно охватывал большую площадь, существовала угроза соседним домам. К месту были направлены дополнительные силы.

«Позже выяснилось, что на территории частного владения хранится ритуальная атрибутика, хозяйственные постройки были переполнены горючим пластиком. Примерно в 10:00 пожар был ликвидирован на площади 180 квадратных метров. Спасатели отстояли дом и не допустили распространение огня на другие строения. Пострадавших нет», – отметили в МЧС.

Дознаватели ведомства установили, что пожар начался в доме, который использовался под склад. Буквально через некоторое время после того, как хозяева затопили печь, они почувствовали дым и увидели, что горит перекрытие около печи.