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Модульные отели построили в эко-парке «Озера на Снежной» в Приангарье за федеральные деньги

Новые модульные отели построили на территории эко-парка «Озера на Снежной» в Слюдянском районе Иркутской области – объекты были возведены за счет федеральной субсидии, сообщили в региональном кабмине.

<p>Фото правительства Иркутской области</p>

Фото правительства Иркутской области

«Два из десяти отелей, которым была предоставлена субсидия в рамках Постановления правительства РФ, расположены в эко-парке «Озера на Снежной». Несмотря на зимний сезон, в эко-парке сейчас много отдыхающих, что подтверждает его востребованность. В таких местах очень важна правильная и гармоничная туристическая инфраструктура, которая будет вписываться в природный ландшафт и его дополнять», – отметил первый заместитель председателя правительства региона Руслан Ситников.

Кроме того, по информации Ситникова, в 2023 году планируется реконструировать дорогу от сворота федеральной трассы до экопарка.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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