Жилищные сертификаты в 2023 году смогут получить 2,5 тысячи россиян

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил график выпуска и распределения жилищных сертификатов – в 2023 году их смогут получить более 2,5 тысячи россиян, сообщили в кабмине.

«Это чернобыльцы, вынужденные переселенцы, граждане, переезжающие из Байконура, районов Крайнего Севера и закрытых административно-территориальных образований, военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел и МЧС. Сертификат положен тем из них, кто по действующим нормативам нуждается в улучшении жилищных условий», – сообщили власти.

В текущем году на эту меру поддержки в федеральном бюджете предусмотрено почти 12 млрд рублей. Работа ведется в рамках госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ».