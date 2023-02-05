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Министерство лесного комплекса Иркутской области обязали убрать свалку в Усольском районе

Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура через суд обязала министерство лесного комплекса Иркутской области ликвидировать несанкционированную свалку в Усольском районе.

Надзорным органом был выявлен факт размещения твердых коммунальных отходов в Тельминском муниципальном образовании Усольского района на площади 2 580 кв. м. При этом часть отходов – 0,11 га – была размещена на землях государственного лесного фонда.

«В соответствии с нормами земельного, лесного законодательства и законодательства об отходах производства и потребления, запрещается размещение отходов на земельных и лесных участках. В связи с изложенными фактами, Ангарский межрайонный природоохранный прокурор обратился в суд с административным иском об устранении нарушений», – говорится в сообщении.

Усольский городской суд требования прокурора удовлетворил, постановив ликвидировать место несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов в течение 6 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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