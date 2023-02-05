Мэр Усть-Илимска объяснила, почему было решено отказаться от трамвая в городе

Мэр города Усть-Илимска Иркутской области Анна Щекина 5 февраля на встрече с представителями инициативной группы жителей по поводу закрытия трамвайного маршрута объяснила, почему принято решение не сохранять организацию.

«Трамвай был нашей местной достопримечательностью. Но никогда не был общественным транспортом, а только служебным. Также им еще пользовались дачники и некоторые жители расположенных рядом с линией домов. Если говорить о передаче трамвая в собственность муниципалитета, то все расходы по содержанию и модернизации трамвая перейдут на городской бюджет. Плюс к тому – нужно выполнять массу требований для обеспечения качественных и безопасных перевозок. Все это потребует огромных вложений – в несколько раз превышающих годовой бюджет города. И эти суммы не появятся в нашем бюджете автоматически. Получается, мы будем вынуждены сокращать расходы на другие не менее важные мероприятия: ремонт и содержание дорог, благоустройство, содержание учреждений образования, культуры, спорта и т.д. А для вхождения в федеральные программы нужно также разрабатывать проектную документацию, что опять же потребует финансовых вложений из местного бюджета», – пояснила глава города.

Она также добавила, что для доставки людей до работы на «Илим» закуплены автобусы – они уже введены в эксплуатацию. Ранее от работников предприятия поступали многократные жалобы на холод в вагонах трамвая и поломки.

Что касается дачников, то для них муниципалитет намерен организовать сезонные перевозки. Кроме того, в настоящее время прорабатывается возможность введения маршрута, включающий бы пр. Дружбы Народов, поселок Лесной, дачные кооперативы, которые находятся рядом с трамвайной линией.

Напомним, трамваи в Усть-Илимске перестали возить пассажиров 22 декабря. Последнюю трамвайную линию между городом и ЛПК, по которой люди передвигались на работу, закрыли 31 декабря. Глава СК РФ поручил возбудить уголовное дело после обращения к нему жителей из-за закрытия предприятия.