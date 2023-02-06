Химико-фармацевтический завод в Усолье-Сибирском могут признать банкротом

Управление федеральной налоговой службы по Иркутской области обратилось в Арбитражный суд Приангарья с заявлением о признании Усолье-Сибирского Химико-фармацевтического завода, который работает на территории города 53 года, банкротом, следует из данных в картотеке арбитражных дел.
Иск был принят. Первое судебное заседание по проверке обоснованности поданного заявления состоится 6 февраля 2023 года. Региональному управлению ФНС России, согласно документации, нужно представить документы, подтверждающие дебиторскую задолженность организации, расчеты пеней, решения о привлечение к ответственности, по результатам которых начислены штрафы, а также доказательства их направления налогоплательщику, постановления о возбуждении исполнительного производства и прочие сведения.