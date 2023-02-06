Феминитивы больше всего раздражают иркутянок

6 из 10 иркутян отрицательно относятся к новым феминитивам. Использует их в речи только каждый пятый, причем большинство – в шутку или с сарказмом. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из города.

Современные феминитивы (например, режиссерка, авторка, психологиня) чаще всего вызывают у 61% иркутян отрицательные эмоции: «Ухо режет»; «Коверкает русский язык»; «Они звучат пренебрежительно и почти оскорбительно. Чем меньше внимания уделяется полу специалиста, тем лучше». Положительных оценок только 7%: «Если есть генеральша, повариха, ткачиха и прочее, почему не быть режиссерше и авторше?!» Каждому пятому все равно: «Есть два варианта: либо русский язык примет феминитивы, либо они уйдут в небытие вместе с хайпом на них».

В устной и письменной речи новые феминитивы используют 21% горожан: наравне с другими существительными – 6%, еще 15% – исключительно в шутливой или саркастичной манере.

Интересно, что больше всего тех, кого сердят феминитивы XXI века, – среди женщин! 69% из них относятся к лингвистическим отголоскам феминизма отрицательно, 73% никогда не употребляют в речи.