Жители Усть-Илимска вновь обратились к Бастрыкину

Слова мэра Анны Щекиной о дороговизне содержания трамвая не убедили горожан перейти на автобусы.

Трамваи в Усть-Илимске перестали возить пассажиров 22 декабря. Последнюю трамвайную линию между городом и ЛПК, по которой люди передвигались на работу, закрыли 31 декабря. Глава СК РФ поручил возбудить уголовное дело после обращения к нему жителей из-за закрытия предприятия.

Чтобы разобраться в вопросе мэр Усть-Илимска Анна Щекина встретилась с представителями инициативной группы жителей, где рассказала, что содержание трамвайной линии в несколько раз превышает годовой бюджет города. Слова главы города людей не переубедили, и они снова направили письмо председателю Следственного Комитета России Александру Бастрыкину.

«Считаем необходимым проинформировать, что несмотря на возбуждение уголовного дела должностные лица администрации города Усть-Илимска не отказались от своих намерений по закрытию скоростных трамваев», – говорится в документе (есть у SIA.RU).

Как следует из письма, последние дни чиновники городской администрации ходят по домам и пытаются навязать людям автобус.

«Идет затягивание с восстановлением движения трамваев. Такие действия свидетельствуют о продолжении намерений разрушить трамваи. Жители Усть-Илимска уже неоднократно заявляли, что категорически против замены трамваев на автобус, и сейчас еще раз повторяем, что нам нужны только трамваи. Никакие автобусы вместо трамваев нам не нужны», – заключают авторы документа.