Ждем сохранения ключевой ставки 10 февраля и ужесточения сигнала – Финам

10 февраля Банк России проведет первое в этом году заседание по ключевой ставке, в ходе которого будет обновлен макропрогноз и среднесрочный прогноз средней ключевой ставки.
– Наш базовый прогноз – сохранение ставки на текущем уровне, 7,5%, но сигнал может быть ужесточен, – отмечает Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам». – Накануне первый зампред ЦБ РФ К. Юдаева сообщила, что регулятор может «несколько скорректировать» прогноз средней ключевой ставки на 2023 год, который составляет сейчас 6,5-8,5% – на наш взгляд, он может быть скорректирован, скорее, в сторону повышения. Помимо этого, будут важны сигналы относительно оценки баланса рисков.
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По словам главы ЦБ РФ Э. Набиуллиной по итогам декабрьского заседания, Банк России будет определять траекторию ключевой ставки таким образом, чтобы не препятствовать структурной трансформации экономики и обеспечить возвращение инфляции к цели вблизи 4% в 2024 году. Основной аргумент за сохранение ключевой ставки – нежелательность дополнительного ужесточения условий кредитования в условиях все еще сдержанной потребительской активности, снижения инфляционных ожиданий и адаптации предприятий к новым условиям. Аргумент за ужесточение сигнала – усиление проинфляционных рисков. К ним относятся: ослабление курса рубля с начала декабря по конец января почти на 14% к доллару и более чем на 20% к юаню, риски продолжения давления на курс рубля со стороны ухудшившихся условий внешней торговли, увеличение проинфляционного эффекта для спроса и денежной массы со стороны бюджетных расходов и бюджетного дефицита, ускорение роста зарплат на фоне рекордно низкой безработицы и дефицита рабочей силы во многих секторах. ЦБ РФ отмечает также возросшие в прошлом году издержки предприятий, которые пока не были полностью перенесены в отпускные цены в том числе из-за сдержанного спроса.
Последние данные Росстата по недельной инфляции по состоянию на 30 января показывают, что с начала месяца цены выросли на 0,74%, что существенно выше уровня 0,6% (м/м), который аналитики ЦБ РФ считают соответствующим инфляции 4% в годовом выражении для января с учетом сезонности.
– На наш взгляд, усилившееся влияние проинфляционных рисков будет препятствовать снижению ключевой ставки, при этом ее повышение сейчас также маловероятно, но Центробанк может дать сигнал, что вероятность такого решения в ближайшие месяцы может возрасти. Главными факторами неопределенности остаются влияние ситуации в мировой экономике и вступивших в силу санкций на российский нефтегазовый экспорт, а также потребительское поведение, – отмечает эксперт.