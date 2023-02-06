Ждем сохранения ключевой ставки 10 февраля и ужесточения сигнала – Финам

10 февраля Банк России проведет первое в этом году заседание по ключевой ставке, в ходе которого будет обновлен макропрогноз и среднесрочный прогноз средней ключевой ставки.

– Наш базовый прогноз – сохранение ставки на текущем уровне, 7,5%, но сигнал может быть ужесточен, – отмечает Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам». – Накануне первый зампред ЦБ РФ К. Юдаева сообщила, что регулятор может «несколько скорректировать» прогноз средней ключевой ставки на 2023 год, который составляет сейчас 6,5-8,5% – на наш взгляд, он может быть скорректирован, скорее, в сторону повышения. Помимо этого, будут важны сигналы относительно оценки баланса рисков.

По словам главы ЦБ РФ Э. Набиуллиной по итогам декабрьского заседания, Банк России будет определять траекторию ключевой ставки таким образом, чтобы не препятствовать структурной трансформации экономики и обеспечить возвращение инфляции к цели вблизи 4% в 2024 году. Основной аргумент за сохранение ключевой ставки – нежелательность дополнительного ужесточения условий кредитования в условиях все еще сдержанной потребительской активности, снижения инфляционных ожиданий и адаптации предприятий к новым условиям. Аргумент за ужесточение сигнала – усиление проинфляционных рисков. К ним относятся: ослабление курса рубля с начала декабря по конец января почти на 14% к доллару и более чем на 20% к юаню, риски продолжения давления на курс рубля со стороны ухудшившихся условий внешней торговли, увеличение проинфляционного эффекта для спроса и денежной массы со стороны бюджетных расходов и бюджетного дефицита, ускорение роста зарплат на фоне рекордно низкой безработицы и дефицита рабочей силы во многих секторах. ЦБ РФ отмечает также возросшие в прошлом году издержки предприятий, которые пока не были полностью перенесены в отпускные цены в том числе из-за сдержанного спроса.

Последние данные Росстата по недельной инфляции по состоянию на 30 января показывают, что с начала месяца цены выросли на 0,74%, что существенно выше уровня 0,6% (м/м), который аналитики ЦБ РФ считают соответствующим инфляции 4% в годовом выражении для января с учетом сезонности.

– На наш взгляд, усилившееся влияние проинфляционных рисков будет препятствовать снижению ключевой ставки, при этом ее повышение сейчас также маловероятно, но Центробанк может дать сигнал, что вероятность такого решения в ближайшие месяцы может возрасти. Главными факторами неопределенности остаются влияние ситуации в мировой экономике и вступивших в силу санкций на российский нефтегазовый экспорт, а также потребительское поведение, – отмечает эксперт.