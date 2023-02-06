Регулятор возьмет паузу в изменении ставки – Эксперты

Впервые за два года она может остаться неизменной три заседания подряд, следует из консенсус-прогноза Bloomberg и аналитиков, который изучил РБК.

На заседании 10 февраля совет директоров Банка России оставит ключевую ставку на уровне 7,5%. Все восемь экономистов, участвовавшие в опросе агентства, ожидают от российского регулятора сохранения текущей ставки на уровне 7,5%. Аналогичного мнения придерживаются и пять из шести экспертов.

Последний раз Банк России изменил ключевую ставку в сентябре 2022 года, снизив ее с 8 до 7,5%. На следующих двух заседаниях в октябре и декабре регулятор сохранял ее на прежнем уровне. ЦБ не так часто удерживает ставку без изменений более двух заседаний подряд: в последний раз это происходило в 2020-2021 годах. В течение нескольких месяцев после начала пандемии регулятор снизил ставку с 6,25% до исторического минимума в 4,25% (к июлю 2020 года), затем удерживал ее на этом уровне четыре заседания подряд – до марта 2021 года, после чего перешел к ужесточению денежно-кредитной политики.