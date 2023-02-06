За 2022 год в Иркутской области построено 14 625 квартир

Их общая площадь составляет 1251,3 тыс. кв. м. Это на 4% больше, чем годом ранее. Данные приводит Иркутскстат.

Рост жилищного строительства отмечается как в городской, так и в сельской местности. Если раньше по объемам ввода жилья село существенно отставало от города, то в последние 2 года практически сравнялось с ним. На сельскую местность приходится 49,7% введенного за год жилья.

Такая ситуация сложилась, в основном, благодаря активному строительству в Иркутском районе, который по данному показателю стабильно занимает 1 место в регионе. За год здесь в расчете на 1000 жителей введено 4215,3 кв. м, что в 8 раз превышает областной уровень (530,9).

Поставленную когда-то задачу возведения за год по квадратному метру на каждого жителя выполнил и Ольхонский район, где в расчете на 1000 человек постороено 1016,8 кв. м жилья.