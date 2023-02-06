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Сбер установил в Крыму первые стационарные банкоматы

3 февраля в Симферополе установлены первые стационарные банкоматы Сбера.

Они размещены на партнерских площадках — в супермаркете местной сети ПУД (ул. Гагарина, д. 3), в ТРК «Центрум» (ул. Севастопольская, 62), в ТЦ «Гагаринский» (Набережная 75, литер 3), а также в магазине «Яблоко» (ул. Кечкеметская, д. 1). 

– Настройка и работа устройства будет налажена в течение недели. До конца марта в ряде других торговых центров Крыма, а также во многих супермаркетах сети ПУД в Симферополе, Севастополе и Ялте заработают банкоматы Сбербанка, – говорится в сообщении банка.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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