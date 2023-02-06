«Цифра банк» стал лауреатом престижной digital-премии Tagline Awards 2022

«Цифра банк» получил серебряную награду в номинации «Лучшее приложение финансовой/страховой компании» в крупнейшей digital-премии в Европе Tagline Awards 2022. Профессиональное жюри высоко оценило обновленный UX-дизайн мобильного приложения «Цифра банк», в котором классический банкинг и функционал для инвестиций объединяются в единую цифровую экосистему.

Разработчикам «Цифра банк» удалось сделать объемное мобильное приложение со сложным функционалом, множеством необходимых сервисов и элементов веб-дизайна, в то же время, сохранив его логичным и понятным для пользователя. В дизайне для банкинга были использованы знакомые пользователям шаблоны.

В приложении появилось много удобных «фишек»: например, биржевые курсы валют, когда на одном экране можно посмотреть значения по четырем видам курсов валют, и здесь же обменять их.

«В связи с масштабными целями, стоящими перед банком назрела необходимость разработать собственное ДБО. Мы хотели сделать максимально технологичный и в то же время удобный и понятный для пользователей дизайн приложения «Цифра банк», в котором будут объединены функционал банкинга и инвестиций. Было важным найти баланс, сделать приложение комфортным для разных пользовательских групп. Мы рады, что нам удалось не только реализовать эту задачу, но и получить признание со стороны профессионального сообщества», - отмечает директор департамента развития банковских продуктов и проектов Мурад Шихмагомедов.

«Цифра банк» предлагает широкую линейку инвестиционных и классических финансовых продуктов. Банк является участником Системы страхования вкладов, а также Московской международной валютной ассоциации (ММВА) и Московской биржи. В настоящее время в России работает более 40 отделений.

«Цифра банк» - коммерческое обозначение ООО «ФФИН Банк».

«Tagline Awards» — является крупнейшей digital-премией в Европе, присуждаемой за самые инновационные, интересные и качественные проекты в digital-сфере. Ежегодно награды получают проекты, которые показывают высокий уровень российских и русскоязычных продакшенов, агентств и inhouse-команд в разных номинациях. В 2022 году организаторы премии собрали более 500 компаний-участников.