Российская экономика прошла дно?

Российская экономика в 2022 году была образцом удивительной гибкости. Все ждали краха, а увидели лишь небольшую просадку, а в этом году ВВП России может даже вырасти, считает Максим Шеин, эксперт БКС Мир инвестиций. Он обращает внимание на оптимистичный прогноз МВФ.

– Международный валютный фонд радикально улучшил прогноз для российской экономики на 2023 год: вместо падения на 2,3%, как раньше, теперь он ждёт роста на 0,3%. А в 2024 году рост, по оценке МВФ, может составить 2,1%. Это позволит нашей экономике даже превзойти результат 2021 года, – подчеркивает Максим Шеин.

Для сравнения: США в 2023 году предсказан рост лишь на 1,4%, еврозоне – на 0,7%, Германии –0,1%. То есть меньше, чем в России. В чём же причина оптимизма МВФ в отношении России? Дело в том, что МВФ не ждёт существенного снижения экспорта российской нефти, несмотря нf принятые санкции, эмбарго и потолок цен.

– Довольно неожиданный прогноз, учитывая, что наши власти, например, роста не ждут, – отмечает Максим Шеин.

Российский ЦБ, например, также, как МВФ, считает, что эффект от санкций против нефти будет ограниченным. В то же время регулятор предупреждает, что снижение цен, а Urals сейчас стоит меньше 50 долларов за баррель, представляет угрозу для бюджета. ЦБ называет ещё несколько факторов, которые затрудняют рост, говорит эксперт БКС.

– Первое – это слабый спрос в экономике и низкая инвестиционная активность. Ну, здесь понятно, при таких высоких ставках, которые поддерживаются, особые экономической активности ждать не приходится. Второе – это сложности с поставками и обслуживанием импортного оборудования, от которых страдают, в том числе экспортёры. Третье – это структурные искажения на рынке труда. В итоге наш ЦБ ждёт спада экономики от 1 до 4%. Правда, эта оценка была сделана ещё в прошлом году.