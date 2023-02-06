Производство автомобилей в России упало на 67%

Из причин эксперты выделяют уход ряда автомобильных брендов и приостановку заводов, сообщают «Известия».

В 2022 году в России было выпущено 450 тыс. легковых автомобилей, что на 67% меньше показателей 2021 года. Об этом говорится в анализе динамики промышленного производства Федеральной службы государственной статистики (Росстат), опубликованной на официальном сайте ведомства.

Выпуск грузовых автомобилей, включая модели LCV, сократился на 24,3% – всего 141 тыс. транспортных средств. Сборка седельных тягачей сократилась на 52,6% (до 8,1 тыс. штук), производство автобусов (массой до 5 т) уменьшилось на 38,2% (13,6 тыс. экземпляров), а выпуск больших автобусов (массой более 5 т) упало на 15,2% – до 12,5 тыс. штук.

Единственным сегментом автопрома, в котором зафиксировали увеличение объемов выпуска, стало производство мотоциклов и мотоциклетных колясок: их было собрано 2,1 тыс. штук, что на 62,8% больше, чем в 2021 году.