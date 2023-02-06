Пенсионеры Приангарья переходят с кнопочных телефонов на смартфоны

Жители области старше 60 лет все чаще выбирают девайсы с быстрым интернетом. Количество смартфонов в регионе среди этой группы населения за год увеличилось почти на 15%. Данными о предпочтениях пользователей поделились специалисты по big data МегаФона.

В топ-10 самых популярных гаджетов сегодня входят лишь две модели без сенсорного экрана. На начало февраля 2023 года рейтинг наиболее востребованных смартфонов среди старшего поколения абонентов выглядит следующим образом:

Xiaomi Redmi 9A Samsung Galaxy A12 Xiaomi Redmi 9C NFC Huawei Honor 7A Samsung Galaxy A10

Благодаря активному использованию смартфонов за год увеличился и объем мобильного трафика среди возрастных жителей Иркутской области. На данный момент они ежемесячно прокачивают более 450 терабайт, что на 10% выше показателей прошлого года. В среднем один абонент использует в месяц около 7,5 гигабайт.

Особенно охотно в онлайн выходят женщины, доля которых среди пользователей составляет 57%. Они переписываются в мессенджерах, изучают соцсети в 1,5 раза больше, чем их ровесники-мужчины. Если говорить о населенных пунктах, то лидерами по цифровизации среди старшего поколения стали жители Иркутского, Тайшетского, Слюдянского, Нижнеудинского, Братского, Нижнеилимского, Усольского районов.

Развитие инфраструктуры связи МегаФона в Приангарье позволяет абонентам старшего возраста активнее осваивать современные технологии, использовать полезные инструменты в сети для связи с близкими, получения государственных услуг, оплаты жилищно-коммунальных расходов. За прошедший год оператор модернизировал сеть, расширил покрытие 4G по всей территории области – от столицы региона до небольших населенных пунктов.