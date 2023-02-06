В Иркутске в 6 из 10 компаний «мягкий» тип корпоративной культуры

Большинство иркутян предпочитает работать в компаниях с «мягким» типом корпоративной культуры. Бизнес тоже видит больше преимуществ в мягком, доверительном стиле взаимодействия с персоналом: соответствующие ценности разделяют 6 из 10 предприятий и организаций. В опросах сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие менеджеры по персоналу и представители экономически активного населения из города.

В 63% компаний сообщили, что их корпоративная культура «мягкая»: для менеджмента важны взаимопомощь, доверие, поддержка и исключительная честность по отношению к сотрудникам, клиентам и конкурентам.

«Жесткий» тип корпоративной культуры сегодня характерен для 13% компаний Иркутска: в них разделяют такие ценности, как власть, успех, соперничество и достижение цели любыми средствами.

Работать в компании с «жесткой» корпоративной культурой хотели бы только 7% иркутян. «Такова взрослая жизнь»; «Победителей не судят», — комментируют опрошенные. Напротив, большинство респондентов (84%) предпочли бы трудиться там, где разделяют ценности доброты и открытости по отношению к участникам рабочего процесса. С их точки зрения, благоприятный психологический климат в команде положительно сказывается на общих результатах работы.

Приверженцев «жесткого» типа корпоративной культуры среди мужчин больше, чем среди женщин (8% против 3% соответственно). Работать в компании с установками «цель всегда оправдывает средства», чаще других готовы опрошенные с доходом свыше 80 тыс. руб. (10%).