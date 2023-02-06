20 воинских захоронений времен Великой Отечественной войны восстановят в Иркутской области

В основном, это могилы солдат, умерших в госпиталях. Они расположены на Амурском кладбище в Иркутске. На проведение работ в этом году предусмотрено 4,1 млн рублей. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

– Для сохранения памяти о героях войны предоставляются федеральные и областные средства. Их объем постепенно увеличивается. Мы приглашаем муниципалитеты принимать участие в программе, – сказал руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области Виталий Соколов.

С 2020 года на реализацию программы в Иркутской области направлено 9,3 млн рублей. По ней до конца 2024 года планируется восстановить более 150 могил участников Великой Отечественной войны, действий в Афганистане и Чечне. На данный момент приведено в порядок 79 захоронений, расположенных в Черемховском, Нижнеудинском, Балаганском, Боханском районах, в Иркутске, Нижнеудинске и Усолье-Сибирском. Самое большое количество восстановлено в Иркутске – 41 захоронение.

Для проведения работ на могилах муниципалитеты обязательно должны получить согласие родственников похороненных людей.