Магазин с аналогами ИКЕА откроется в Москве

Белорусская Swed House в марте откроет магазин в ТЦ «Щелковский» в Москве, рассказал РИА Недвижимость представитель компании в России Мамедали Касымов.

Это будет первый российский магазин компании.

«В нашем магазине будут представлены товары как произведенные на фабриках в Китае, сотрудничающих с IKEA, так и в России. Так, текстиль будет из Иваново, где много лет производили товары для шведского бренда. Он будет полностью идентичен по дизайну и по качеству», – сказал Касымов.

Он также добавил, что в настоящее время компания ведет переговоры с производителями из Китая и стран Таможенного союза ЕАЭС о поставке мебели.