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Сильное землетрясение произошло в Турции

Число жертв в Сирии и Турции превысило 500 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав Сирии.

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в турецкой провинции Кахраманмараш в 4:17. Эпицентр находился в 37 километрах от Газиантепа, очаг залегал на глубине десяти километров. В разных городах обрушились сотни зданий, в провинции Хатай прогремел взрыв на газопроводе.

Число погибших в Сирии и Турции превысило 500 человек – среди них более 230 сирийцев и не менее 280 турецких граждан.

«В провинциях Алеппо, Латакия, Хама и Тартус погибли 237 человек, пострадали 639», – заявил сирийский Минздрав.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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