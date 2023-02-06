Инвесторы поверили в дивиденды Газпрома

Георгий Ващенко, заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global:

Торговая динамика была смешанной. Лидерами роста среди наиболее ликвидных стали акции Газпрома (+1,75%). Продолжили коррекцию бумаги Акрона (-2,13%). Пара USD/RUB закрылась выше отметки 70.

Газпром (+1,75%) созывает годовое собрание акционеров. Необычно лишь то, что об этом объявлено в феврале: обычно дата ГОСА определяется в апреле-мае, не менее чем за 45 дней до собрания, которое утверждает годовую отчетность, что, как правило, происходит до конца второго квартала. Инвесторы восприняли новость позитивно, поскольку в список вопросов включено решение о выплате дивидендов. Однако на самом деле это стандартный вопрос повестки, поскольку распределение прибыли относится к компетенции СА, а размер дивиденда определяет совет директоров, что ему предстоит сделать в апреле-мае. Компания, скорее всего, выплатит дивиденд, поскольку получает прибыль от продажи газа на локальном и зарубежных рынках, а также от дочерних компаний. В то же время размер этой прибыли пока неизвестен. Кроме того, будет приниматься во внимание налоговая нагрузка на текущий год. Не исключено, что Газпром получит льготы по НДПИ на СПГ, но для его общей налоговой нагрузки эти послабления будут относительно невелики.

Прогнозируем смешанную динамику. Внешний фон не дает четких ориентиров. Индекс МосБиржи ожидаем в диапазоне 2240–2260 пунктов, пара USD/RUB, вероятнее всего, останется в границах 69–71.