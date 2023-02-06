СберСтрахование выплатила розничным клиентам 5 млрд рублей в 2022 году

СберСтрахование выплатила розничным клиентам в 2022 году 5 млрд рублей — в 2,2 раза больше, чем в 2021 году. Количество урегулированных событий выросло на 53% и превысило 100 тысяч. Об этом рассказали в компании.

Лидером по объёмам компенсаций стало ОСАГО — 1,3 млрд рублей (18 тысяч выплат). При этом больше всего событий урегулировано по программам страхования от несчастного случая — 27 тысяч (на 22% больше, чем в 2021 году) на общую сумму 0,5 млрд рублей.

Выплаты по ипотечным программам выросли на 48% и достигли 0,8 млрд рублей, а количество страховых случаев увеличилось на 24% — до 5,4 тысяч. По добровольному страхованию жилья объём выплат возрос на 14% — также до 0,8 млрд рублей, а количество происшествий по программе увеличилось на 6% — до 11 тысяч.

В 2,4 раза вырос объём компенсаций по программе страхования от недобровольной потери работы — до 0,4 млрд рублей, при это количество страховых случаев за год составило чуть более 8 тысяч. По каско в 2022 году компания произвела 5 тыс. выплат на общую сумму 0,7 млрд рублей.

В то же время объём выплат по программе страхования выезжающих за рубеж в 2022 году уменьшились — на 33% по объёму и на 44% по количеству — до 0,3 млрд рублей и 12,3 тыс. соответственно.

Михаил Волков, генеральный директор СберСтрахования:

«Наша основная цель — всегда быть рядом с клиентами и помогать им при возникновении страховых случаев, а также в кратчайшие сроки компенсировать ущерб. Мы стремимся на практике доказать, что рисковое страхование является полезным финансовым инструментом, позволяющим сберечь денежные средства. Об этом, в том числе, говорит рост количества выплат на 53% в 2022 году. Мы хотим, чтобы люди чаще обращались за выплатами, чтобы мы могли выплачивать больше. СберСтрахование старается реализовать более простой и удобный процесс получения компенсации. Для этого мы продолжаем развивать цифровые сервисы урегулирования убытков. Сегодня каждое пятое заявление поступает к нам через мобильное приложение "СберСтрахование". Клиентам так удобнее, ведь не нужно приходить в офис Сбера, потому что всё происходит онлайн. Сейчас мы расширяем спектр страховых программ с цифровым урегулированием: уже в этом году в приложении можно будет подать заявление на выплату по ОСАГО».