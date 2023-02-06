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Новое здание детской школы искусств №10 построят в Иркутске в микрорайоне Синюшина гора

В настоящее время занятия проходят в трех разных помещениях: в общежитии на улице Банзарова, 19, в пристрое на Банзарова, 21а и в бывшем кинотеатре «Орион» на Рябикова, 2б. Об этом сообщили в мэрии.

Сегодня часть действующих помещений школы уже не соответствуют требованиям для организации образовательного процесса и концертной деятельности. Мэр Иркутска Руслан Болотов поручил начать работы по проектированию объекта.

Место для строительства нового здания есть – расположенный вдоль бульвара Рябикова земельный участок, часть его сейчас занимает бывший кинотеатр «Орион».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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