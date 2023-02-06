Россия заняла четвертое место в мире по объему золотовалютных резервов

Лидером по этому показателю уже 17-й год подряд остается Китай (3,31 трлн долларов), сообщает РИА Новости со ссылкой на национальные центробанки.

Вторую строчку заняла Япония (1,27 трлн), третью – Швейцария (924 млрд). Россия завершила год с резервами в объеме 582 млрд долларов. Причем в 2021-м она уступила четвертое место Индии, но летом вернула позиции. Индия осталась пятой, ее резервы достигают 563 млрд долларов.

На шестом месте – Саудовская Аравия с накоплениями в 460 млрд долларов. По итогам года она поднялась на две позиции, сместив Гонконг (424 млрд долларов) на седьмую позицию, а Южную Корею (424 млрд долларов) – на восьмую. Сингапур, который в 2021 году занимал девятое место, потерял две позиции и выпал из первой десятки. В результате Бразилия (325 млрд долларов) стала девятой, а Германия (295 млрд долларов) – десятой.