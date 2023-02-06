ИНК наградила 12 победителей грантового конкурса «Энергия родной земли-2022»

Награждение состоялось в информационном центре ИНК «Территория будущего» в Усть-Куте. При поддержке компании будут реализованы социально значимые проекты в Усть-Кутском, Киренском, Катангском и Нижнеилимском районах. Всего на рассмотрение экспертной комиссии поступила 41 заявка от бюджетных и некоммерческих организаций.

– Грантовая поддержка ИНК положила свое начало в 2019 году, это один из видов социальной поддержки компании на территории присутствия. С каждым годом вовлеченность конкурсантов увеличивается. Проекты становятся интереснее, качественнее и имеют положительную обратную связь от населения. В этот раз, благодаря увеличению финансирования конкурса, нам удалось поддержать еще больше инициатив, – отметила руководитель направления поддержки общественных инициатив ИНК Лариса Богдалова.

Проекты победителей направлены на развитие образования, экологии, спорта, культуры, а также повышение качества жизни социально незащищенных категорий населения и сохранение традиционной культуры коренных малочисленных народов Севера (КМНС).

Так, на средства гранта в Усть-Куте исторический музей реализует третий проект по внутреннему туризму. В 2021 году команда музея реализовала проект «Стрит-Арт» по росписи фасадов культурных учреждений города. В прошлом году был завершен проект «Площадь двух вокзалов», создан каталог и мобильный путеводитель по историческим и культурным объектам. В этом году инициатива связана с историей озера Соленое.

Кроме этого, в Усть-Куте и районе создадут арт-мастерскую для проведения выставок и лекций, центр развития и абилитации для детей с ограниченными возможностями здоровья, сформируют экологический отряд и эколого-краеведческие экскурсии. К 9 мая по проекту в Усть-Куте будет проведен цикл праздничных мероприятий.

Компания поддержала проекты и Нижнеилимского района. Там для детей организуют уроки беспилотной авиации, закупят спортинвентарь для спортивных мероприятий, а вокальный коллектив «Апельсин» будет работать над возрождением и популяризацией песен. В Киренском районе создадут сообщество для занятий спортом и проведения соревнований. Победители Катангского района реализуют интерактивный проект, объединяющий фото- и видеовыставки о КМНС и начнут развивать этнотуризм.

Конкурсанты поблагодарили организаторов за активную поддержку в оформлении документов и консультирование. Отдельным авторам инициатив, не занявшим призовые места, была оказана индивидуальная консультация по участию в других грантовых конкурсах областного и федерального уровней.

С 2019 года на средства грантового конкурса ИНК было реализовано 30 инициатив в различных направлениях. Следующий прием заявок на конкурс «Энергия родной земли» начнется осенью 2023 года. Подробная информация и условия участия – на сайте грантовых проектов ИНК.

Иркутская нефтяная компания (ИНК) – один из крупнейших независимых производителей углеводородного сырья в России. Компания создана в 2000 году, ведет геологическое изучение, разведку и разработку 53 участков недр на территории Иркутской области, Красноярского края и Республики Саха (Якутия). Крупнейший инвестиционный проект ИНК – газохимический кластер, который ИНК реализует в Усть-Куте. Он включает объекты по добыче, подготовке, транспортировке и переработке газа, гелиевый завод и Иркутский завод полимеров. В настоящее время общее число сотрудников – 14 тыс. чел.