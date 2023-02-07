Глобального кризиса не будет, а Россия стойко перенесет возможный спад мировой экономики - аналитики

Наступление коллапса в глобальной экономике маловероятно, а российская экономика останется стабильной даже при падении мирового ВВП. Годы санкций существенно снизили её чувствительность к внешним финансовым шокам, такое мнение высказали аналитики на онлайн-конференции «Мировая экономика: трудный выбор регуляторов», которую организовало информационное агентство Finam.ru.

В конце января Международный валютный фонд улучшил прогноз по ВВП России на 2023 год — вместо спада на 2,3% теперь ожидается рост на 0,3%. Прогноз по росту глобальной экономики повышен до 2,9% с ожидавшихся в октябре 2,7%. По мнению руководителя отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольги Беленькой, фонд верит в положительный эффект от открытия китайской экономики и мягкую посадку западных экономик: «Однако МВФ может недооценивать риски, что при более устойчивом спросе в мировой экономике снижение инфляции будет идти труднее, и центробанкам придется компенсировать это еще более высокими процентными ставками, угрожающими рецессией». Эксперт «Финама» считает, что базовым сценарием на этот год для развитых экономик будет стагнация или мягкая рецессия.

Глобальная рецессия маловероятна ввиду открытия китайской экономики и смягчения бюджетной политики в Индии и Бразилии, уверен руководитель направления «Международная экономика» Экономической экспертной группы Илья Прилепский. Пока геополитические факторы способствуют продолжению фрагментации мировой экономики, добавляет г-жа Беленькая. Центром силы станут азиатские экономики, а в аутсайдерах окажутся европейские страны, считает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер: «Данные тенденции будут усиливаться по мере активизации промышленных сил и спроса в Китае и Индии и вынужденного перевода достаточно крупных европейских компаний в более привлекательные страны с низкой себестоимостью производства».

Учитывая переориентацию денежных потоков, вероятность общемирового коллапса минимальна, уверен г-н Зельцер, при этом российская экономика окажется стабильнее остальных: «Это продемонстрировал опыт прошлых кризисов — первая реакция сильнее, чем у других, а потом более быстрое восстановление. Сейчас наша экономика адаптируется к ограничениям Запада и переориентируется на дружественные экономики. Например, отсутствие спекулянтов-нерезидентов из недружественных стран на отечественном финансовом рынке снизило волатильность и вернуло рубль в равновесие».

В свою очередь, Ольга Беленькая отмечает, что российская экономика сохраняет зависимость от сырьевых рынков, спрос и цены на которых в случае серьезного кризиса в мировой экономике могут резко сократиться. «С другой стороны, годы санкций существенно снизили чувствительность отечественной экономики к внешним финансовым шокам», — рассуждает г-н Прилепский.

При этом российский ЦБ менее оптимистичен, чем МВФ, и ожидает спада российской экономики от 1 до 4%. По мнению ЦБ РФ, снижение цен на энергоносители, а Urals сейчас стоит меньше 50 долларов за баррель, представляет угрозу для российского бюджета. Рост экономики затрудняет слабый спрос, низкая инвестиционная активность и сложности с поставками и обслуживанием импортного оборудования.