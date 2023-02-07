«Ледовый удар» произошел на Байкале

5 февраля в районе Листвянки, Больших Котов и Большого Голоустного зафиксировано образование становой трещины в ледовом покрове Байкала.

По информации, полученной Байкальским филиалом ФИЦ ЕГС РАН от жителей поселка Большое Голоустное, движение льда сопровождалось толчками в 4 балла. Сейсмособытие «инструментально зарегистрировано сейсмическими станциями «Большое Голоустное» и «Листвянка»», говорится в сообщении.

Свидетели события рассказывают в соцсетях, что Байкал издавал «инопланетные звуки», после громкого треска лед закачался и на нем появилась трещина в 10-15 сантиметров. Становые трещины заметили и другие туристы: в некоторых местах образовывались разрывы до 3 метров шириной на достаточно большой территории.

Пласты льда на Байкале находятся в постоянном движении. Лёд расширяется и сжимается под воздействием перепадов температур. Становые трещины – обычное явление на Байкале. Они достаточно протяженные и каждый год появляются примерно в одних и тех же местах.