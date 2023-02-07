Испанский рехаб предлагает программу лечения от криптозависимости

Она основана на традиционных методах лечения пристрастия к азартным играм, сообщает РБК.

Элитный реабилитационный центр под названием Тhe Balance на острове Майорка (Испания) начал предлагать лечение зависимости от криптоторговли.

По информации Би-Би-Си, курс лечения, включающий терапию, массаж, йогу и прогулки, может длиться 4 недели и стоить около 75 тыс. долларов.

Испанский роскошный «рехаб» стал не далеко не первым центром, где помогают с тягой к криптовалютному трейдингу.

По словам руководителя нью-йоркской компанией «Family Addiction Specialist» Аарона Стернлихта, те, кто пристрастился к торговле криптовалютами, начинают все чаще обращаться к ней как к источнику «возбуждения и удовольствия в своей жизни». К характерным признакам расстройства он отнес трудности со сном, стремление к мониторингу цен на криптовалюты в любое время суток, торговлю в ущерб отношениям, карьере и образованию.

Напомним, что курс биткойна в прошлом году обвалился в 4 раза – обновив максимум в ноябре 2021 года на уровне $67 тыс, к ноябрю 2022 года он опустился до $ 17 тыс. Подешевели и другие криптовалюты. По прогнозам экспертов, криптозима на рынке продлится 1,5-2 года, а устойчивый «бычий» цикл можно ожидать только в конце 2023. по данным на 7 февраля, биткойн котируется на уровне $22,8 тыс.