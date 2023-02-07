США планируют ввести заградительные пошлины на российский алюминий. Что это значит?

США готовятся ввести 200%-ную пошлину на российский алюминий уже на этой неделе, сообщает Bloomberg. Этот шаг рассматривается, как продолжение давления на Москву по мере приближения годовщины вторжения в Украину. Кроме политических причин, есть и экономические – в статье отмечается, что Россия продает алюминий в США по демпинговым ценам, чем наносит ущерб американским компаниям-конкурентам.

Президент Джо Байден еще не дал окончательного разрешения на обновление торговой политики, вопрос обсуждается, в администрации опасаются ущерба для отраслей промышленности США, включая аэрокосмическую и автомобильную.

Поставляемый из России алюминий составляет около 10% от общего объема импорта США, единственным крупным производителем алюминия в России является РУСАЛ, говорится в обзоре БКС. Поставки алюминия из РФ в США в сентябре упали почти до нуля, но в ноябре выросли до 11,6 тыс. тонн и 11 тыс. тонн в декабре.

– Американский рынок составляет 5–6% в продажах компании и, вероятно, что она сможет перенаправить выпадающий экспорт в другие страны, – считают эксперты БКС. – Наиболее важным рынком сбыта для РУСАЛа является Европа. Она занимает в выручке долю в 40%.

Bloomberg сообщает, что пока нет никаких указаний на то, что ЕС планирует аналогичный шаг в отношении российского алюминия.

Котировки акций РУСАЛа отреагировали на выход новостей снижением на 3,8%.