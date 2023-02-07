Новости

США планируют ввести заградительные пошлины на российский алюминий. Что это значит?

США готовятся ввести 200%-ную пошлину на российский алюминий уже на этой неделе, сообщает Bloomberg. Этот шаг рассматривается, как продолжение давления на Москву по мере приближения годовщины вторжения в Украину. Кроме политических причин, есть и экономические – в статье отмечается, что Россия продает алюминий в США по демпинговым ценам, чем наносит ущерб американским компаниям-конкурентам.

Президент Джо Байден еще не дал окончательного разрешения на обновление торговой политики, вопрос обсуждается, в администрации опасаются ущерба для отраслей промышленности США, включая аэрокосмическую и автомобильную.

Читайте также:

Посещаемость торгцентров в регионах восстанавливается
7 февраля 2023
Глобального кризиса не будет, а Россия стойко перенесет возможный спад мировой экономики - аналитики
7 февраля 2023

Поставляемый из России алюминий составляет около 10% от общего объема импорта США, единственным крупным производителем алюминия в России является РУСАЛ, говорится в обзоре БКС. Поставки алюминия из РФ в США в сентябре упали почти до нуля, но в ноябре выросли до 11,6 тыс. тонн и 11 тыс. тонн в декабре.

– Американский рынок составляет 5–6% в продажах компании и, вероятно, что она сможет перенаправить выпадающий экспорт в другие страны, – считают эксперты БКС. – Наиболее важным рынком сбыта для РУСАЛа является Европа. Она занимает в выручке долю в 40%.

Bloomberg сообщает, что пока нет никаких указаний на то, что ЕС планирует аналогичный шаг в отношении российского алюминия.

Котировки акций РУСАЛа отреагировали на выход новостей снижением на 3,8%.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Кризис 2023, прогнозы, последние новости ":
Все материалы сюжета (836)


Реклама на сайте

Туризм 2023, последние новости
«Ледовый удар» произошел на Байкале
Правила строительства отелей могут ужесточить в России
Модульные отели построили в эко-парке «Озера на Снежной» в Приангарье за федеральные деньги
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес