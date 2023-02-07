Евросоюз определил два исключения из потолка цен на российские нефтепродукты

Ограничения не касаются продукции, произведенной из российской нефти за рубежом, а также смесей нефтепродуктов, сообщает РБК.

Эмбарго на поставки нефтепродуктов из России и предусмотренный им ценовой потолок для третьих стран (100 долларов за баррель для светлых нефтепродуктов, включая дизтопливо и бензин, и 40 долларов – для темных), заработавшее 5 февраля, не касается нефтепродуктов, которые произведены из российской нефти за рубежом. Об этом говорится в пояснениях Еврокомиссии, опубликованных на ее сайте.

Потолок цен не будет действовать и в случае смешивания нефтепродуктов из России с нефтепродуктами нероссийского происхождения, приводящего к появлению товара с другим таможенным кодом, отмечает Еврокомиссия. Это означает, что такие нефтепродукты могут продаваться без учета ценовых ограничений, а европейские провайдеры, соответственно, могут беспрепятственно оказывать услуги по их страхованию и транспортировке.