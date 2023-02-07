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Жители Иркутской области могут воспользоваться онлайн-мониторингом вывоза твердых коммунальных отходов

Сервис «Публичная карта контейнерных площадок» доступен на главной странице сайта ООО «РТ-НЭО Иркутск». Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

С помощью этого ресурса жители южных районов области получили возможность самостоятельно отслеживать факт вывоза ТКО с открытых контейнерных площадок. Для того, чтобы воспользоваться сервисом, необходимо:

  • на странице сайта «РТ-НЭО Иркутск» перейти в раздел «Публичная карта контейнерных площадок»;
  • выбрать интересующий населенный пункт; жителям Иркутска выбрать район города;
  • ввести адрес контейнерной площадки либо выбрать площадку на карте.

После выбора площадки в поле слева появится отчет за последние 7 дней с фотофиксацией факта вывоза ТКО.  Также жители области смогут получать информацию о точном времени вывоза, мусоровозе, совершившем отгрузку, а также о собственнике площадки, отвечающем за ее состояние.

На сегодняшний день онлайн-мониторинг вывоза ТКО работает в тестовом режиме: в Иркутске (Октябрьский, Правобережный, Свердловский и Ленинский р-ны), Ангарске, Шелехове, Слюдянке, Байкальске, Тулуне, Зиме, Саянске, Усолье-Сибирском, в поселках Мегет, Северный, Шеститысячник, Юго-Восточный, Китой, Новый, а также в муниципальных образованиях Култукское, Мамоновское, Марковское.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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