Что влияет на цены в магазинах торговой сети «Слата»?

Как менялись цены на зарубежные товары в 2022 году? Сократил ли покупатель потребительскую корзину и продолжат ли дорожать продукты в 2023 году? Об этом рассказали специалисты коммерческого департамента ТС «Слата» – Сергей Дорохов и Андрей Зудов.

Как торговые сети могут влиять на цены и почему?

– На что можем повлиять, так это закупка – когда сеть может впрок увеличить объем товаров от поставщиков по старым ценам. Здесь важно учесть несколько факторов. Во-первых, необходимого объема у поставщика может просто не быть, что мы и увидели в первом квартале 2022 года при том ажиотаже, который возник. Во-вторых, скоропортящиеся товары с ограниченным сроком годности прок купить невозможно. В-третьих, на складах просто может не быть места под увеличенный объем закупок, так как в сети более 8000 видов товаров. Однако важно подчеркнуть, что в договорах с поставщиками зафиксировано ограничение на повышение цены. Так, при вводе новинок они не имеют возможности поднимать цены в течение трех месяцев, а также существует мораторий на цены в периоды праздничных закупок, когда спрос увеличивается в разы. Во всех случаях повышения закупочных цен сеть старается максимально долго сохранить текущую цену, так как заинтересована в том, чтобы у покупателя всегда был доступный товар без необоснованных повышений.

Еще меры, которые мы активно применяли в прошлые годы, это активная замена в категориях небрендозависимых товаров. У покупателей все больше и больше возникает потребность в качественных, но доступных по цене товарах, поэтому мы активно вводили аналоги и новые, чтобы не допустить ощутимого роста. Но есть товары, по которым сложно подобрать равноценную замену сразу: к примеру, оригинальная кока-кола или жевательная резинка «Орбит» (с которой всю вторую половину прошедшего года у производителя, компании «Марс», были значительные перебои в поставках).

Покупатель стал более чувствителен к промоакциям?

– Конечно, приверженность потребителей к акциям увеличилась, и мы тоже это учитываем. Так, доля промо выросла на 5% и сейчас составляет почти 30%. В конце 2022 года мы отмечали, что есть ряд категорий товаров, продажи которых по регулярным ценам сократилось практически до нуля. К примеру, наибольшую динамику ценового роста показали кондитерские изделия, в среднем на +20%. В результате покупатели стали еще больше приобретать их в промо и, как ответ от «Слаты», – доля промо в плиточном шоколаде составила более 90%. Или категория «Чай и кофе». Какао-бобы – это биржевое сырье для производства, которое существенно подорожало, что привело к росту промо до 100%. Так, доля промо на кофе была 50-60% в прошлом году, а в этом – 96%, на чай была 50%, а сейчас – 98%.

От чего зависит стоимость зарубежных товаров?

– В настоящий момент собственный импорт на 95% представлен в торговой сети «Слата» в так называемой первой ценовой категории – это то, что будет пользоваться наибольшим спросом и иметь лучшую цену по рынку. У нас есть такие предложения по консервированным корнишонам, персикам, ананасам, чипсам, лапше и многим другим товарам, которые везем из Китая и Вьетнама. Структура стоимости этого товара складывается из разных составляющих: сама стоимость товара, логистика, таможенные пошлины, налоги. Также немаловажную роль играет валютный курс.

Как менялись цены на эти товары в 2022 году?

– Самая большая зависимость, конечно, была от курса валют. Прошлый год показал большую волатильность на рынке, что, несомненно, влечет изменение цен на полке. К примеру, когда курс доллара в 2022 году опустился до 55 рублей, цена на полке консервированных ананасов из Вьетнама была 99 рублей. При текущем курсе почти 70 рублей за доллар – цена этого товара на полке 125 рублей.

Как и фрукты с овощами в 2022 году показали дефляцию на уровне 4% из-за курсовой разницы. С чем столкнемся в 2023 году, так это с проблемами в международной логистике: продолжаются сложности в логистических цепочках, которые вызывают рост стоимости доставки и, как следствие, рост стоимости товара, а также увеличение сроков доставки. А вторая проблема – сложность с международными расчетами за товар по внешнеторговым контрактам.

Продолжится ли рост цен в 2023 году?

– Мы предполагаем, что 2023 год должен быть более стабильным, рост цен продолжится на уровне инфляции. Так, в прошлом году многие производители столкнулись с глобальной проблемой нехватки тары и упаковки, которая производится в основном не в России, и в этом году тенденция сохраняется. Если курс валют будет расти, то это повлечет и рост стоимости тары, и, соответственно, товаров.

Кроме того, значительное снижение цен в 2022-м из-за хорошего урожая по овощной группе также вызывает беспокойство, смогут ли производители поддержать такие темпы производства и цены на 2023 год.

Не стоит забывать, что сельхозпроизводители, в свою очередь, сталкиваются со множеством моментов, по которым рост стоимости конечной продукции неизбежен: от роста цен на удобрения, ГСМ и рабочую силу до повышения цен на обслуживание сельскохозяйственной техники.

Рост цен вызывают и затраты на производство той или иной продукции. С введением государством маркировок для прозрачности производства и поставок, таких как «Меркурий», «Честный знак» и других, увеличиваются затраты товаропроизводителей, что перекладывается в конечную стоимость товара.