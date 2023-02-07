Число пенсионеров Иркутской области – получателей выплат на карты ВТБ за год увеличилось на 15 000

За 2022 год более 15 тысяч пенсионеров Иркутской области перевели зачисление пенсии на карты ВТБ. Более 40% из них продолжают трудовую деятельность. В целом по России по итогам прошлого года число клиентов, получающих пенсию на карты банка, превысило 1 млн человек. Об этом рассказали в банке.

Для перевода пенсионных выплат в ВТБ необходимо быть зарегистрированным на Госуслугах, оформить дебетовую карту платежной системы «Мир» и подать заявление о переводе пенсии. Сделать это можно через онлайн-каналы банка или обратившись непосредственно в отделение. Финансовая организация сама передаст данные в Социальный фонд России, а клиенту придет СМС-сообщение от портала Госуслуг, ответом на которое необходимо подтвердить согласие на перевод пенсии. После рассмотрения и подтверждения со стороны Соцфонда РФ пенсия будет автоматически зачисляться на счет клиента в ВТБ.

Также представители старшего поколения могут воспользоваться сервисом курьерской доставки карт и одновременно с ее получением карты перевести на неё зачисление пенсии. Сотрудник банка доставляет карту по удобному адресу, сверяет указанные в заявке сведения с документами и формирует заявление в Социальный фонд о переводе пенсии.

«Люди старшего возраста тщательно взвешивают финансовые решения, оценивая комплекс возможностей. Они активнее, чем раньше, осваивают дистанционные сервисы, если это упрощает общение с различными организациями. Банки для этой категории клиентов предлагают различные бонусы, например, кешбэк за покупки в аптеках, начисление процентов на остаток по счету, повышенные ставки по вкладам, бесплатное страхование карт и счетов пенсионеров от мошенников. В рамках инициативы «Семейный капитал» мы постоянно разрабатываем для клиентов старшего возраста специальные условия. Больше всего людей старшего возраста доверили нам получение пенсий в первом полугодии прошлого года, когда банк проводил дополнительные выплаты новым клиентам за перевод пенсии в банк», - отметила управляющий ВТБ в Иркутской области, вице-президент Александра Макарова.

В рамках инициативы ВТБ «Семейный капитал» за 2022 год общий объем помощи этой категории клиентов превысил 2,5 млрд рублей.