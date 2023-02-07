90 лифтов заменят в многоквартирных домах Иркутска в 2023 году

На эти цели предусмотрено более 200 млн рублей. Об этом рассказали в мэрии.

Работы уже выполнили в 19 МКД на улицах Розы Люксембург, Костычева, Цимлянская, Боткина, Трудовая, на бульваре Постышева, в микрорайонах Первомайский, Университетский и Зелёный. Там установили 39 лифтов.

– Замене подлежат подъемные кабины и механизмы, срок эксплуатации которых превысил 25 лет. Также жилой дом должен стоять в краткосрочном плане на выполнение таких работ. Информацию об этом можно проверить на сайте www.fkr38.ru, – прокомментировали в городской администрации.

В Фонде уточнили, что всего в 2023 году на территории Иркутска планируют выполнить ремонтные работы в 183 многоквартирных домах. На это предусмотрено более 700 млн рублей. По решению собственников приводят в порядок подвальные помещения, меняют лифты и внутридомовые инженерные системы, обновляют фасады, ремонтируют крыши. Перечень работ в каждом жилом объекте индивидуален.