Как выбрать защиту для экрана смартфона?

Каждый из нас хотя бы раз ронял свой смартфон на пол или другую твердую поверхность. Замена разбитого экрана в сервисном центре не самое бюджетное мероприятие, которое может стоить до 30% от цены гаджета. Самым простым и эффективным способом сохранить дисплей в целости является установка защиты на экран. На что стоит обратить внимание при выборе защиты для экрана смартфона, рассказал руководитель отдела по аксессуарам и портативной технике МегаФона Владлен Забельский.

Защита для экрана смартфона может быть выполнена из различных материалов, самые популярные - плёнка и стекло. Встречаются также гибридные варианты, сочетающие в себе преимущества защитной плёнки и стекла. При выборе защиты экрана нужно обращать внимание на такие характеристики, как толщина и запас прочности, от них зависит его практичность и долговечность.

«Плёнка эффективно защитит экран от царапин и надолго сохранит аккуратным его внешний вид, но не спасет от ударов или сильного механического воздействия. Поэтому если вы носите смартфон в сумке или кармане рядом с другими твердыми или острыми предметами, например, ключами, лучше использовать стекло», - говорит Владлен Забельский.

Как правило, стекла изготавливаются с учетом особенностей конкретной модели смартфона - производитель учитывает форму дисплея, размер, закругление краев, расположение динамиков и количество отверстий. Конечно можно выбрать и универсальное стекло, но оно будет менее эффективно.

Качественное защитное стекло имеет идеально обработанные гладкие края и всегда однородное по структуре - без пузырьков воздуха, разводов и мутных участков внутри. Самые практичные и удобные в использовании 3D-стекла, они покрывают дисплей смартфона полностью, их сложно случайно зацепить или отклеить. У стекол 2D и 2,5D грани не отшлифовываются», - объясняет Владлен Забельский.

Прочность стекол оценивается по 10-бальной шкале Мооса, которая определяет степень устойчивости поверхности к царапинам, трещинам и сколам. Производители обозначают прочность стекла показателем «H» – hardness. Сегодня наиболее распространены стекла с уровнем прочности 9H. Такие стекла надежно защищают смартфоны при падении, а также устойчивы к образованию царапин.

Уровень прочности изделия также зависит от его толщины. С одной стороны, чем толще стекло, тем оно устойчивее к разным видам повреждений. С другой, толстое стекло сильно выделяется и смотрится неэстетично, а также может снижать чувствительность сенсора. Средняя толщина закаленного стекла составляет 0,3 мм, а максимальная - 1 мм.

«Оптимальная толщина стекла - от 0,3 до 0,5 мм. Пользователям, склонным часто ронять смартфон, а также детям, которые пока ещё учатся бережно относиться к своим гаджетам, подойдут закаленные стекла толщиной от 0,5 до 1 мм и прочностью 9Н. Изделия с такими характеристиками эффективно защищают дисплей даже при падении», - говорит эксперт МегаФона.

Чтобы надолго сохранить свой смартфон в безопасности, защитное покрытие необходимо периодически менять - когда на экране образовались пузырьки воздуха, появилась сетка трещин, начали отклеиваться уголки или снизилась чувствительности сенсора.