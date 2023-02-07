Спрос на фрилансеров за год вырос на 108% в Иркутске

По данным платформы Авито Услуги, в этом году заметно вырос спрос на услуги специалистов, работающих на фрилансе. Помимо маркетологов, пиарщиков и дизайнеров, в топ самых востребованных специальностей также вошли копирайтеры, SMM-менеджеры и специалисты по продвижению в Telegram.

В январе 2023 года в Иркутске спрос на фриланс-услуги в сфере маркетинга, рекламы, PR и дизайна на Авито Услугах вырос на 108% по сравнению с показателями прошлого года. Число предложений от специалистов по городу увеличилось на 10%. Все активнее малый и средний бизнес, а также крупные российские компании привлекают квалифицированные внештатные кадры на отдельные проекты. Эксперты платформы выяснили, какие исполнители оказались наиболее востребованными.

Маркетинг, PR и продюсирование

Российские заказчики все чаще привлекают специалистов в области маркетинга. Так, в Иркутске в январе спрос на маркетологов вырос сразу в 3 раза по сравнению с прошлым годом.

По всей стране спрос на продюсеров вырос на 80%. В числе популярных услуг на фрилансе также услуги PR-специалистов — заинтересованность год к году возросла почти в 3 раза.

Продвижение в соцсетях

Спрос вырос и на услуги специалистов по продвижению в социальных сетях. В январе SMM-специалистов в Иркутске искали на 30% чаще, чем в прошлом году. В число наиболее популярных запросов вошли услуги ведения социальных сетей «под ключ» и рекламное продвижение. Сразу в 4 раза также по России вырос спрос на услуги специалистов по продвижению в Telegram.

Дизайн и разработка логотипов, создание сайтов

Значительно в Иркутске вырос вырос на услуги дизайнеров — на 202% по сравнению с прошлым годом. Среди частых запросов — дизайн презентаций, баннеров, мерча, визиток, оформление различных объектов.

За услугами по созданию и продвижению сайтов частные заказчики и компании в Иркутске обращались на 62% чаще, чем в прошлом году. А спрос на услуги помощников по разработке логотипов в городе вырос на 96%.