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Отслужившие абитуриенты могут получить дополнительные баллы при поступлении в 2023 году

Как выяснили «Известия», соответствующий законопроект «Единой России» Госдума рассмотрит в первом чтении в феврале и может принять до конца весенней сессии. По словам первого зампреда комитета ГД по просвещению Михаила Берулава, закон начнет действовать уже в ближайшую приемную кампанию.

Новая мера направлена на поощрение граждан к исполнению воинской обязанности. «Ее реализация будет способствовать усилению патриотического воспитания обучающихся, формированию готовности к защите Родины, а также повышению престижа воинской службы», – говорится в пояснительной записке.

«Этой льготой можно будет воспользоваться уже со следующего учебного года. Молодые ребята, которые будут возвращаться после военной службы, смогут выбрать интересующее их учебное заведение и получить при поступлении туда дополнительные баллы», – пояснил парламентарий.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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