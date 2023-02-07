Объем предложения на рынке аренды элитного жилья Москвы за год вырос на треть

Согласно исследованию консалтинговой компании NF Group, по итогам 2022 года на рынке аренды элитных квартир и апартаментов (от 150 тыс. руб./мес.) было совершено на 40% меньше сделок, чем в прошлом году.

В связи с оттоком потенциальных арендаторов наблюдалось пополнение предложения высокобюджетных лотов в аренду: так, по итогам года объем предложения оказался на треть выше значений 2021 года, но при этом на четверть ниже итогов 2020 года. В структуре обращений наблюдается смещение запросов в сторону более бюджетных вариантов с бюджетом до 200 тыс. руб./мес. – на них пришлось 30% всех заявок за 2022 год (+11 п. п. в годовой динамике). Средняя ставка аренды в сегменте снизилась на 10%, при этом индивидуальные скидки от собственника могут варьироваться в пределах 5–20%.

В 2022 году рынок недвижимости характеризовался высокой турбулентностью, которая привела к коррекции спроса во всех секторах. Реакция сегмента высокобюджетных квартир и апартаментов в аренду (от 150 тыс. руб./мес.) на геополитическую ситуацию была аналогичной. Так, по итогам 2022 года совокупное число запросов и объем сделок по аренде на рынке элитной недвижимости оказались на 40% ниже значений прошлого года.

Безусловно, спад спроса был обусловлен состоянием неопределенности, на фоне которой любые решения по сделкам, связанным с недвижимостью, откладывались. Однако основной причиной такой динамики послужил отток части платежеспособных арендаторов из страны: в том числе с весны из России уезжали иностранцы. Стоит отметить, что активность участников рынка на протяжении всех 12 месяцев оставалась на невысоком уровне, но в некоторые периоды спад был наиболее заметен. Например, в сентябре-октябре 2022 года страну покинуло большое количество людей, что повлекло за собой снижение количества обращений.

В структуре обращений наблюдается смещение запросов в сторону более бюджетных вариантов со ставкой аренды до 200 тыс. руб./мес. – на них приходится почти треть (30%) всех заявок за 2022 год (+11 п. п. к показателю 2021 года).

За счет невысокой активности и оттока арендаторов отмечается рост количества экспонируемых элитных квартир и апартаментов в аренду. Особенно уверенно рынок наращивал объемы на протяжении I полугодия 2022 года, когда предложение увеличилось почти на 40%. Затем с началом делового и учебного сезонов отмечался рост количества сделок, поэтому показатель продемонстрировал незначительную отрицательную динамику и до конца года оставался на подобном уровне.

Кроме того, в течение года часть объявлений снималась с экспонирования, поскольку многие собственники приняли решение о выводе лотов на рынок продажи. Во-первых, ситуация неопределенности не способствует долгосрочным контрактам, а во-вторых, в текущих условиях заметно снижение рентабельности объектов. Таким образом, по итогам 2022 года объем предложения оказался на треть выше значений конца 2021 года, но при этом на четверть ниже показателя 2020 года.

С точки зрения географии экспонируемых элитных квартир и апартаментов в аренду никаких кардинальных изменений за прошедший год не было зафиксировано. Среди лидирующих локаций по количеству объявлений остаются район Тверская-Кремль (23% всего предложения), а также Арбат и Пресненский район за пределами Садового кольца – на каждый из них приходится по 12% лотов.

Андрей Соловьев, партнер, региональный директор департамента городской недвижимости NF Group:

«В сложившихся условиях в сегменте аренды элитных квартир и апартаментов фиксировалось снижение бюджетов предложения: по итогам 2022 года средняя ставка аренды по рынку снизилась на 10%. В целом, многие собственники сейчас проявляют лояльность относительно условий контрактов: в зависимости от конкретного лота индивидуальная скидка может варьироваться в пределах 5–20%. Дальнейшее развитие рынка сложно прогнозировать прежде всего из-за текущей неопределенности, но пока нет никаких предпосылок для изменения сложившихся тенденций. Скорее всего, низкий спрос со стороны арендаторов сохранится в краткосрочной перспективе, тем более январь-февраль традиционно является менее активным периодом из-за отпусков и каникул».