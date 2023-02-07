Российские марки обеспечили авторынку в январе более половины продаж

Самыми продаваемыми моделями в январе, по данным Ассоциации Европейского Бизнеса (АЕБ), снова стали российские модели Lada, а рыночная доля марки превысила 40%. При этом шесть российских брендов– Lada, GAZ, UAZ, Sollers, Evolute и «Москвич» - обеспечили рынку более половины объема. Эксперты «Открытие Авто» оценили результаты и перспективы отечественного автопрома.

Лидерство АвтоВАЗа на сегодня остается незыблемым: автоконцерн почти сохранил продажи на прошлогоднем уровне - 17 468 а/м (-3% к январю 2022 г.), а доля Lada впервые за последние годы превысила 40%. При этом новые поставки дилеры Lada продолжали в январе получать всего по трем моделям, тогда как в начале прошлого года их было шесть. Бестселлером остается Granta – 11 905 а/м (+115% к январю 2022 г.). Значительный рост объемов реализации показало и семейство вседорожников Lada Niva: модель Travel нашла 2 886 покупателей (+124%), по Legend было зафиксировано 2 064 сделки (+63%). В то же время по Vestа бизнес практически полностью «сжался», а дилеры смогли найти для покупателей всего 296 а/м (-95%).

Продажи LCV моделей GAZ составили в январе 1,8 тысячи машин (-32%). Gazel по-прежнему остается очень востребованной (за январь раскупили 1,4 тысячи автомобилей), остальное пришлось на Sobol. В свою очередь, UAZ, который отчитался в декабре о самой большой (10,8 тысячи а/м) ежемесячной партии продаж за 2022 г., в январе 2023г. показал гораздо более скромный результат в 1,2 тысячи машин (-11% к январю 2022 г.).

Также начало года ознаменовалось тем, что московские дилеры начали продавать автомобили «Москвич», а в начале февраля марка отчиталась, что расширила торговую сеть и на регионы. Всего франшизы купили 52 салона. Примерно такое же количество дилерских контрактов есть уже и у Sollers. Однако у обеих марок продажи каждого салона пока единичны.

Постепенно растет бизнес и у марки Evolute: в прошлом году она успела продать 452 автомобиля, а в январе текущего года отчиталась о том, что ее объем производства достиг 1,7 тысячи автомобилей, но почему-то не предоставила сведения в AEБ. Первые партии собранных в Липецке машин расходятся в основном по регионам.

В целом надо отметить, что в официальном поле наш рынок в январе примерно на 53% составили российские марки.

Черно-белый АвтоВАЗ и «Каи» вместо «Киа»

В первом месяце текущего года рынок поддержали прежде всего российские и китайские марки. Причем у наших брендов за счет большей открытости бизнеса и не до конца решенных вопросов с импортозамещением были лучше видны как прогресс, так и проблемы. Так, благодаря тому что в IV квартале прошлого года завод в Тольятти работал шесть дней в неделю, дилеры успели создать запасы практически по всей номенклатуре комплектаций Granta и Niva. Причем в январе АвтоВАЗ отчитался, что начал сборку дополнительных модификаций вседорожников. Возможно также возвращение на рынок модели в пятидверном кузове серии ВАЗ-2131, снятой с производства в 2021 г.

Но есть у автогиганта и сложности. На заводских площадках в Тольятти успели скопиться тысячи автомобилей, которые практически полностью собраны, но не могут быть переданы в торговую сеть из-за отсутствия усилителя руля. Есть проблемы с оснащением машин центральным замком. На Lada Granta маркетологам пришлось придумать комплектации, которые лишены этой простой, но важной опции. Также в январе стало известно, что АвтоВАЗ испытывает дефицит краски для кузова: из всей широкой прежде палитры в достатке оказались белые, черные и темно-зеленые цвета. Впрочем, для объемов продаж ключевую роль постепенно сыграет возрождение производства обновленной Vesta. В январе она успела порадовать своих поклонников на Гонке Чемпионов, традиционно проводимой АвтоВАЗом. Но товарные машины должны начать сходить с конвейера в Тольятти в марте.

Марка UAZ также нуждается в увеличении поставок. К дефициту вседорожников Patriot добавился недостаток «Буханок». Игроки авторитейла связывают это не только с недостатком ряда комплектующих в Ульяновске, остановкой конвейера в период с 1 по 18 января, но и с тем, что завод увеличил поставки для армии.

В то же время другой крупный российский автопроизводитель, «Автотор», в январе отчитался о том, что запустил крупноузловую сборку седанов марки Kaiyi (читается как «Каи»), аффилированной с компанией Chery.

Марина Дембицкая, руководитель «Открытие Авто»:

«В январе спрос на отечественные автомобили поддержала возобновленная программа льготного автокредитования, которая останется драйвером роста авторынка и в ближайшей перспективе. В то же время неожиданно для многих участников рынка сократился на 300 тысяч рублей размер скидки по электромобилям, составив с января 625 тысяч рублей. Несмотря на увеличение числа моделей с электродвигателями, это может помешать их реализации. Однако в целом планы отечественных автопроизводителей вполне реалистичны, и мы ожидаем увидеть рост февральских показателей продаж новых автомобилей относительно января».