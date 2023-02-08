Трубопровод в Байкальске изношен на 80% – власти

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что в городе Байкальске трубопровод и другое оборудование, которые находятся в частной собственности, изношены на 80%, их необходимо заменить.

«Действующая ТЭЦ работает с 1965 года оборудование устарело и не соответствует современным экологическим требованиям. Требуют решения и инженерные сети города, находящиеся в частной собственности. Износ трубопроводов и другого оборудования превышает 80%», – сообщил губернатор во время выездного совещания в Байкальске.

Обеспечение Байкальска качественным и надежным теплоисточником – одна из приоритетных задач, которая включена в программу социально-экономического развития города. Напомним, план до 2040 года утвержден – его подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.