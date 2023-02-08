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Жителя Иркутского района обвинили в убийстве собаки стоимостью 65 тысяч рублей

Прокуратура Иркутского района направила в суд уголовное дело по факту убийства местным жителем собаки – мужчину обвиняют в совершении преступления в деревне Малая Еланка, стоимость собаки – 65 тысяч рублей, сообщили в надзорном ведомстве.

Инцидент случился в августе прошлого года. «Обвиняемый и его сожительница, находясь в состоянии опьянения, схватили соседскую собаку породы хаски, забежавшую в ограду его дома в деревне Малая Еланка Иркутского района. После чего отвели в близлежащий лесной массив, где мужчина жестоко расправился с животным, закопав останки неподалеку. Все происходящее женщина снимала на камеру», – рассказали в прокуратуре.

Указанных выше лиц обвиняют в жестоком обращении с животным и умышленном уничтожении чужого имущества. «За жестокое обращение с животными предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа до 300 тыс. рублей, принудительных работ, а также лишение свободы на срок до 5 лет», – напомнили в надзорном ведомстве.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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