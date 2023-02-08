Huawei планирует разместить в Иркутске суперкомпьютерный центр

Китайская компания Huawei рассматривает Иркутск как площадку для размещения суперкомпьютерного центра, пишет «Интерфакс» со ссылкой на директора Иркутского филиала Сибирского отделения РАН Игоря Бычкова.

«Рассматривается первый в РФ проект по созданию суперкомпьютерного центра на условиях государственного-частного партнерства при участии Huawei и Института динамики систем и теории управления СО РАН», – сказал Бычков и добавил, что размещение такого энергозатратного проекта в Иркутске связано с наличием дешевой электроэнергии и интересом компании Huawei к региону.

Он уточнил, что министерство науки и высшего образования РФ уже выделило земельный участок под строительство здания центра общей площадью около 2 тысяч кв. метров. Российский бюджет возьмет на себя затраты на возведение здания, которое обойдется в 220-250 млн рублей, а Huawei предоставит оборудование, в том числе, процессоры и графические ускорители. Инвестиции компании в создание центра оцениваются более чем в 1 млрд рублей.

Планируется, что центр в 2024 году будет включен в федеральную адресную программу, и начнется его проектирование.