Новости

Huawei планирует разместить в Иркутске суперкомпьютерный центр

Китайская компания Huawei рассматривает Иркутск как площадку для размещения суперкомпьютерного центра, пишет «Интерфакс» со ссылкой на директора Иркутского филиала Сибирского отделения РАН Игоря Бычкова.

«Рассматривается первый в РФ проект по созданию суперкомпьютерного центра на условиях государственного-частного партнерства при участии Huawei и Института динамики систем и теории управления СО РАН», – сказал Бычков и добавил, что размещение такого энергозатратного проекта в Иркутске связано с наличием дешевой электроэнергии и интересом компании Huawei к региону.

Он уточнил, что министерство науки и высшего образования РФ уже выделило земельный участок под строительство здания центра общей площадью около 2 тысяч кв. метров. Российский бюджет возьмет на себя затраты на возведение здания, которое обойдется в 220-250 млн рублей, а Huawei предоставит оборудование, в том числе, процессоры и графические ускорители. Инвестиции компании в создание центра оцениваются более чем в 1 млрд рублей.

Планируется, что центр в 2024 году будет включен в федеральную адресную программу, и начнется его проектирование.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Туризм 2023, последние новости
«Ледовый удар» произошел на Байкале
Правила строительства отелей могут ужесточить в России
Модульные отели построили в эко-парке «Озера на Снежной» в Приангарье за федеральные деньги
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес