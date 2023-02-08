Схему теплоснабжения Байкальска выбирают региональные власти и Минэнерго

Сейчас износ трубопроводов составляет 80%, существует несколько вариантов решения вопроса, окончательное техническое решение должно быть выбрано на региональном уровне.

Вопросы развития системы теплоснабжения Байкальского муниципального образования обсудили во время Управляющего совета по развитию Байкальского муниципального образования. Выездное совещание прошло под руководством заместителя министра энергетики Российской Федерации Павла Сниккарса и Губернатора Иркутской области Игоря Кобзева. В заседании совета приняли участие представители ВЭБ.РФ, ФАС России, Минстроя России, а также электрогенерирующих, теплоснабжающих и электросетевых организаций.

Предварительно Павел Сниккарс и Игорь Кобзев осмотрели сами объекты в Байкальске: ТЭЦ, подстанцию Иркутской электросетевой компании и строящуюся подстанцию «Облкоммунэнерго», сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

Открывая совещание, Игорь Кобзев напомнил: в конце декабря 2022 года Председатель Правительства России Михаил Владимирович Мишустин подписал распоряжение об утверждении Программы социально-экономического развития Байкальска, которая включает 62 мероприятия, сумма финансирования превышает 108 млрд рублей. Документ предусматривает важнейшие для уникального озера Байкал мероприятия – ликвидацию отходов БЦБК и рекультивацию промышленной площадки. Важным вопросом остается модернизация инженерной инфраструктуры, в первую очередь теплоисточника.

Участникам совещания доложили о состоянии теплоисточника Байкальска. Действующая ТЭЦ работает с 1965 года, в настоящее время ее оборудование устарело и не соответствует современным экологическим требованиям. Требуют решения и инженерные сети города, находящиеся в частной собственности. Износ трубопроводов и другого оборудования превышает 80 %.

– В конце 2021 года Минэнерго готовило экспертную оценку для выработки наиболее эффективного варианта схемы теплоснабжения Байкальска с учетом работы электрокотельных и требований мастер-плана города. К 2040 году в части деловой и жилой застройки может понадобиться порядка 140-160 Гкал тепловой энергии в час. Окончательное техническое решение должно быть выбрано на уровне субъекта РФ. Существуют разные варианты решения этого вопроса, со стороны Минэнерго представлены рекомендации в части построения самой системы. Но, напомню, для органов власти всех уровней приоритетная задача – надежное теплоснабжение потребителей. Важно, чтобы к началу следующего отопительного сезона жители города увидели изменения в лучшую сторону, – сказал заместитель министра энергетики РФ Павел Сниккарс.

Реконструкция системы теплоснабжения Байкальска необходима и для развития города, строительства новых домов для расселения аварийного и ветхого жилья, привлечения новых инвестиционных проектов.

– Сейчас система теплоснабжения централизована, есть единый теплоисточник, сети, которые находятся в частной собственности, и потребитель, который нуждается в улучшении условий. Важно рассмотреть разные решения, в том числе и децентрализацию системы теплоснабжения. При этом особое значение придаем интересам горожан, они не должны ощутить увеличения стоимости, – подчеркнул Игорь Кобзев.

Напомним, что программа социально-экономического развития Байкальска утверждена до 2040 года. Программой предусматривается осуществление ряда мероприятий. Например, при ее реализации будет развита инфраструктура на горе Соболиной, будет развиваться гастрономический туризм, построены новые гостиницы, построен индустриальный парк, запланировано строительство посадочных площадок для легких многоцелевых самолетов, а также создание и модернизация других объектов. Власти постановили считать реализацию отдельных мероприятий, предусмотренных программой, приоритетной задачей общегосударственного значения.