РУСАЛ запустил производство алюминиевых сплавов с низким углеродным следом для автомобильной отрасли

РУСАЛ запустил производство литейных сплавов из алюминиевого лома для автомобильной промышленности. Это позволило РУСАЛу сократить углеродный след новой продукции почти на 20%. Об этом рассказали в компании.

Сплав получил название PEFA (Primary Equivalent Foundry Alloys, эквивалент первичного литейного сплава) и содержит 20% алюминиевого лома, который добавляется в расплав алюминия в процессе производства. Компания планирует расширить производство PEFA во второй половине 2023 года и увеличить содержание вторичного сырья до 30%. Новый сплав полностью соответствует требованиям автомобильных производителей к низкому углеродному следу продукции и вовлечению вторсырья в переработку. PEFA отвечает стратегическим требованиям по углеродной нейтральности и обеспечивает активное участие РУСАЛа, партнеров и клиентов в экономике замкнутого цикла автомобильной промышленности.

РУСАЛ производит более трех миллионов тонн алюминия с низким следом под брендом ALLOW. В декабре 2022 года компания утвердила новую Климатическую стратегию, которая предполагает сокращение выбросов парниковых газов не менее чем на 25% к 2032 году, а к 2050 году – не менее, чем на 47%.

РУСАЛ — один из крупнейших производителей литейных сплавов: для производства колес и литья, включая поршневые и собственные сплавы для конструкционных компонентов, а также сплавы для других отраслей промышленности. В компании действуют центры исследований и разработок, в которых специалисты-металлурги разрабатывают новые сплавы и обеспечивают техническую поддержку клиентов, работу над уникальными техническими решениями, в том числе над PEFA.

«Наши клиенты продолжают подчеркивать важность экономики замкнутого цикла для устойчивого развития как автомобильной отрасли, так и промышленности в целом. Запуск производства новых сплавов с низким углеродным следом – наш своевременный ответ на растущий со стороны автомобильной индустрии спрос на снижение углеродного следа в собственных цепочках поставок. Мы полагаем, что новый продукт РУСАЛа в сочетании с нашим лучшим в отрасли алюминием с низким углеродным следом ALLOW поможет нашим клиентам внедрить устойчивые закупки в свои цепочки поставок», – сказал заместитель генерального директора по сбыту и маркетингу РУСАЛа Роман Андрюшин.