Новый блок школы №57 в Иркутске построен на 60%

Работы по возведению отдельного учебного блока на 500 мест школы №57 на улице Ярославского в Иркутске выполнены на 60%. Об этом мэру Руслану Болотову доложил председатель комитета по градостроительной политике Евгений Харитонов.

В настоящий момент выполняют работы по устройству инженерных сетей и коммуникаций, приступили к отделке учебных кабинетов, укладывают керамическую плитку по коридорам, устанавливают окна и двери. Завершили монтаж наружного водоснабжения и водоотведения, тепловой сети и ливневой канализации.

Планируется, что строительство завершат к августу текущего года, а уже 1 сентября здесь начнется учебный процесс.

В новом трехэтажном здании предусмотрены учебные кабинеты, актовый и спортивные залы, медицинский и пищевой блоки, игровые комнаты, вспомогательные помещения, санузлы и лифты.