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Средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке жилья Иркутской области составила 108,6 тыс. рублей

За год на первичном рынке жильё подорожало на 12%, на вторичном – на 25%.

Средняя стоимость жилья на первичном рынке Иркутской области в 4 квартале 2022 года составила 108 605 рублей за 1 кв. м общей площади, сообщает Иркутскстат. По сравнению с предыдущим кварталом она выросла на 5,1%. А за год рост цен составил +12%. Напомним, что в IV квартале 2021 года стоимость новостроек составляла 96 894 рубля.

Средняя цена жилья на вторичном рынке повысилась за квартал на 0,3% и составила 86 981 рубль за 1 кв. м общей площади. За год цены на «вторичку» продемонстрировали внушительны рост на +25% – в IV квартале 2021 года их стоимость составляла 69 147 рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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