Костин: по итогам января ВТБ получил прибыль

По итогам января ВТБ получил прибыль, сообщает "Прайм" со ссылкой на на слова главы ВТБ Андрея Костина

– Мы только что подвели итоги первого месяца – прибыльным был месяц, и это дает нам основания [считать], что если какие-то катаклизмы, не зависящие от нас, не произойдут, то мы на пути к достаточно успешному и высокодоходному году», – сказал он.

По его словам, рекордные показатели прибыли 2021 г. в 320 млрд руб. являются «сопоставимыми» с ожидаемыми результатами 2023 г.

При этом в прошлом году финансовые результаты банка были отрицательными, в первую очередь, из-за санкций.

– Главное, на чем мы получили убытки, это то, что в период с 24 февраля по 10 марта, до тех пор, пока не были приняты решения об ограничении выдачи населению средств в валюте, у нас со счетов было снято $26 млрд, – пояснил Костин.