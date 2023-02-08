Задержан первый заместитель мэра Слюдянского района

Ему инкриминируют превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий. Ущерб от возможного преступления оценивают в 53 млн рублей.

По версии Следственного комитета, в 2019 году между администрацией Слюдянского района и строительной организацией заключен муниципальный контракт на строительство школы на 725 мест в Слюдянке. Срок окончания строительства 16 декабря 2022 года, стоимость контракта около 980 млн рублей.

Как утверждают следователи, он принял у подрядчика часть работ, которые фактически не были выполнены. Будучи осведомленным об этом, он подписал необходимые документы, на основании которых произведена оплата в адрес подрядчика в сумме около 53 млн рублей.

Чиновника задержали. В настоящее время проводится допрос. Расследование уголовного дела продолжается.